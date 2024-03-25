Неизвестные нанесли граффити с буквой Z на несколько надгробий на кладбище в берлинском районе Райникендорф, пишет Berliner Zeitung. Это уже второй подобный случай за последнюю неделю.

По данным издания, в воскресенье полицейские обнаружили девять оскверненных надгробных камней, также буква Z была нанесена на скамейку и стену часовни.

Во вторник, 19 марта, вандалы нанесли тот же символ на 44 могилы на кладбище в районе Вильмерсдорф. Некоторые надгробные камни были повалены, также неизвестные нанесли граффити на скамейки.

Berlin: Schon wieder Grabsteine auf Friedhof beschmiert https://t.co/Wtzu7CaZEv pic.twitter.com/jqxlMjerNE — Berliner Morgenpost (@morgenpost) March 25, 2024

Оба инцидента расследует берлинская полиция. Местные правоохранители работают в контакте с Управлением государственной безопасности Государственного управления криминальной полиции, которое отвечает за политически мотивированные преступления.

Букву Z используют в качестве символа сторонники российского вторжения в Украину. Немецкие законы с весны 2022 года запрещают публичное использование этого символа в поддержку армии РФ. Наказание составляет до трех лет заключения, на практике нарушителей обычно приговаривают к штрафам в размере нескольких тысяч евро.

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