После вторжения России в Украину Латвия закрыла доступ к кремлевским пропагандистским каналам, в том числе развлекательного содержания. Однако тот же и намного более радикальный контент свободно доступен в социальных сетях и активно распространяется, в том числе и с российским финансированием. Пока это не привело к радикализации общества, но случай с поджогом Музея оккупации показывает, что создается благоприятная почва, чтобы вербовать людей для провокаций, сообщает программа Nekā personīga.

На этой неделе Рижский окружной суд принял решение оставить под арестом Марию Дзене — одну из троих задержанных полицией в начале марта в связи с поджогом Музея оккупации. Она утверждает, что ничего не знала о готовящемся нападении, а в Ригу приехала из Олайне погулять.

Второй задержанный, Виталий Лукьянович, является отцом ребенка Дзене, а третьего, Валентина Размерицу, она ​​не знала. Оба мужчины также находятся под арестом. По информации Nekā personīga, за нападение на Музей оккупации им обещали деньги. Есть подозрение, что это часть более широкой операции под руководством России.

По словам министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, это не был внезапный хулиганский порыв — велась подготовительная работа. "Я также не думаю, что эти трое — единственные потенциальные виновники. Я думаю, что в ходе расследования, которое сейчас активно ведется, появятся еще какие-то люди", — добавил он.

В начале февраля Служба госбезопасности (СГБ) задержала гражданина России и Эстонии с двойным гражданством, который облил красной краской памятный камень легионерам в Джуксте. Примерно в это же время Служба безопасности Эстонии задержала группу из шести человек, которые по поручению российских спецслужб повредили автомобиль министра внутренних дел и памятные места.

"Россия пытается добиться в нашем регионе ощущения незащищенности и страха. Смотреть надо не только на то, что они делают в информационном пространстве, но и на этот случай поджога, случай порчи автомобиля — физические проявления, которые создают в обществе чувство небезопасности. Вероятно, последуют и другие", — говорит директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс.

Методы России известны — потоки нелегалов на восточной границе Латвии, кибератаки, угрозы пропагандистов. Теперь к этому арсеналу добавился вандализм.

По статистике СГБ, в 2022 году было зафиксировано более 700 случаев рисования букв Z и демонстрации российского флага, а в прошлом году намного меньше — 200. Зато в этом году наблюдается резкий рост вандализма.

Вербовка потенциальных вандалов, скорее всего, происходит в мессенджере Telegram. Таким образом организация "Антифашисты Прибалтики" находила людей, которые помогали собирать и передавать информацию российским спецслужбам. Расследование в отношении нескольких представителей этой организации завершено, дело передано в суд, но это не единственный антигосударственный канал в Telegram.

Сначала разговоры ведутся публично, затем в более узких закрытых группах. Правда, людей невозможно завербовать для разведки или вандализма, если они заранее не настроены против государства.

Задержанный за поджог Музея оккупации Лукьянович до своего ареста был очень активен в социальной сети Facebook. Там есть его фото в футболке с изображением марихуаны, с татуировкой "воровской звезды". Лукьянович репостил видео и фото машин, в основном BMW, а также делился текстами и отрывками из российского сериала "Бригада". Есть у него и отсылки к культовому фильму 90-х "Брат 2".

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