Если подтвердится, что арестованные по делу о поджоге Музея оккупации Латвии были связаны со спецслужбами недружественных Латвии государств, расследованием дела займется Служба госбезопасности (СГБ), сообщил руководитель СГБ Нормунд Межвиетс в передаче LTV "Утренняя панорама".

Пока что уголовный процесс ведет Государственная полиция, а СГБ оказывает ей поддержку. Для того, чтобы дело переняла Служба госбезопасности, нужны доказательства того, что действиями подозреваемых руководили из-за границы. В таком случае может поменяться и квалификация преступления.

Как сообщалось, в ночь на 27 февраля в здание Музея оккупации была заброшена бутылка с горючей смесью. В результате поджога пострадал кабинет директора музея.

Госполиция начала уголовный процесс об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, если оно совершено путем поджога или другим общеопасным способом. За такое преступление может быть применено лишение свободы на срок до десяти лет.

Как ранее сообщалось в передаче TV3 "Ничего личного", по делу о поджоге Музея оккупации задержан Валентин Размерица из Елгавы, Виталий Лукьянович и Мария Дзене из Плаканциемса Олайнского края. Вероятно, бутылку с горючей смесью бросал Размерица. Все трое находятся под арестом.

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