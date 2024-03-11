Foto: LETA

В результате нападения Музею оккупации Латвии был нанесен ущерб в размере около 15 000 евро, не считая налога на добавленную стоимость, сообщил агентству LETA член правления ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Андрис Варна.

В ближайший месяц VNĪ планирует отремонтировать кабинет директора Музея оккупации. Варна также добавил, что Музей оккупации застрахован.

Как ранее сообщалось в передаче TV3 "Ничего личного", один из арестованных по делу о поджоге Музея оккупации Латвии регулярно делился в интернете сообщениями кремлевских политиков и пропагандистов.

Программа сообщила, что по этому делу арестованы Валентин Размерица из Елгавы, а также Виталий Лукьянович и Мария Дзене из Плаканциемса Олайнского края. Вероятно, бутылку с горючей смесью бросал Размерица.

Посты и материалы Лукьяновича в социальных сетях ясно показывают, что он поддерживает войну, развязанную российским диктатором Владимиром Путиным в Украине, и ненавидит Латвию. Он распространяет кремлевские нарративы и делится высказываниями, унижающими Латвию и выражающими ностальгию по Советскому Союзу, сообщили в передаче.

Дзене, которая в своем профиле на "Facebook" указала, что она родом из Илуксте, политическими постами в интернете не делилась.

Как сообщалось, Рижский городской суд оставил под стражей всех трех человек, подозреваемых в поджоге Музея оккупации Латвии.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit