Мужчина, забросивший горючую смесь в здание Музея оккупации Латвии, не имел личной мотивации, но его "стимулировали" к этим действиям, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Он добавил, что пока не будет публично раскрывать детали, но ни для кого уже не секрет, что Латвия находится под геополитической угрозой и постоянно испытывает различные гибридные атаки извне.

Рукс связал высокую активность гибридных атак с приближением выборов президента России, а также добавил, что наступление весны облегчит нелегальную миграцию.

Глава Госполиции считает, что преступления на почве ненависти против Латвийского государства недопустимы, и человек, бросивший горючую смесь, должен понести максимально возможное наказание.

"Под арестом находятся три человека. У каждого своя роль в этом преступлении. Очевидно, что для всех, возможно, не будет этого максимального [наказания], но в целом это в компетенции судьи, который оценит собранные нами доказательства и то, как прокурор выдвинет обвинения уже в ходе судебного рассмотрения дела. Но я очень надеюсь и со своей стороны вообще не вижу вариантов — самое суровое наказание, придется долго сидеть за решеткой", — заявил Рукс.

Как сообщалось, Рижский городской суд выдал санкцию на арест всех троих подозреваемых в нападении на Музей оккупации. Мужчина, бросивший зажигательную смесь в кабинет директора Музея оккупации — это житель Елгавы, который уже ранее попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

В связи с нападением на музей полиция задержала еще двух человек — жителя Олайне, имеющего судимости за имущественные преступления, и жительницу Олайне, которая ранее тоже попадала в поле зрения полиции.

Горючая смесь была заброшена в кабинет директора Музея оккупации в ночь на прошлый вторник. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.

Уголовный процесс ведется об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога или другим общеопасным способом. За это преступление полагается лишение свободы на срок до десяти лет.

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