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Государственная полиция задержала человека, который бросил зажигательную смесь в кабинет руководителя Музея оккупации Солвиты Вибы, подтвердил агентству LЕТА министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он выразил благодарность Службе государственной безопасности, Госполиции и муниципальной полиции Риги за профессиональную работу по выявлению и задержанию подозреваемого.

Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по ч. 2 ст. 185 Уголовного закона, которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Как отметил Козловскис, это преступление должно рассматриваться в контексте гибридной войны, и подобные действия представляют серьезную угрозу национальной безопасности, поэтому виновный должен быть наказан по всей строгости закона.

Премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" выразила благодарность правоохранительным органам за оперативную работу. Быстрое задержание было важно и для сотрудников музея, подчеркнула она.

Премьер-министр отметила, что это преступление следует рассматривать в контексте гибридной войны, в условиях которой "мы сейчас живем".

Как сообщалось, в ночь на вторник в кабинет директора Музея оккупации через окно была заброшена зажигательная смесь. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.
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