Позже в связи с инцидентом полиция задержала еще двух человек.
Основной подозреваемый был задержан в Елгаве, где он проживает. Он и раньше попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.
На данный момент выясняются мотивы совершения преступления. Однако одна из версий заключается в том, что преступление было совершено "на основании ненависти к латвийскому государству, жителям, свободе и музею как объекту".
Сейчас выясняется, было ли это преступление индивидуально мотивированным, или оно имело какое-то "стороннее влияние", в том числе, из России, поэтому полиция в ходе расследования сотрудничает со Службой государственной безопасности (СГБ).
В субботу, 2 марта, полиция попросит суд заключить мужчину под стражу.
Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в кабинет директора Музея оккупации через окно была заброшена зажигательная смесь. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.