Мужчина, которого Госполиция задержала по подозрению в том, что он бросил зажигательную смесь в кабинет руководителя Музея оккупации Латвии Солвиты Вибы, ранее уже попадал в поле зрения стражей порядка в связи с наркотиками. Об этом агентству LETA сообщил начальник Госполиции Армандс Рукс.

Позже в связи с инцидентом полиция задержала еще двух человек.

Основной подозреваемый был задержан в Елгаве, где он проживает. Он и раньше попадал в поле зрения полиции в связи с незаконным оборотом наркотических веществ.

На данный момент выясняются мотивы совершения преступления. Однако одна из версий заключается в том, что преступление было совершено "на основании ненависти к латвийскому государству, жителям, свободе и музею как объекту".

Сейчас выясняется, было ли это преступление индивидуально мотивированным, или оно имело какое-то "стороннее влияние", в том числе, из России, поэтому полиция в ходе расследования сотрудничает со Службой государственной безопасности (СГБ).

В субботу, 2 марта, полиция попросит суд заключить мужчину под стражу.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник в кабинет директора Музея оккупации через окно была заброшена зажигательная смесь. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м, сгорели кресло и документы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!