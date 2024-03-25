В Печерском районе Киева в результате падения обломков ракеты пострадали пять человек, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Троим пострадавшим оказали помощь на месте. Еще двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.

При падении обломков было разрушено нежилое трехэтажное здание в Печерском районе, уточнил Кличко. Также обломки ракет, как сообщает Киевская военная администрация, упали в лесополосе в Голосеевском районе и в Днепровском районе. В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом, но о пострадавших пока не сообщалось.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что российские войска нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами, выпущенными из аннексированного Крыма, которые были уничтожены. Их тип уточняется.

Ранее Виталий Кличко сообщил о звуках взрывов в столице. Через некоторое время после этого воздушная тревога в Киеве была отменена.

Предыдущий масштабный ракетный удар по Киеву российские войска нанесли в ночь на 21 марта, над городом было сбито около 30 ракет. Пострадали не менее 13 человек, о погибших не сообщалось. Минобороны России заявило, что удар был нанесен по "центрам принятия решений ВСУ". Источник "Украинской правды" в спецслужбе сказал, что ракеты были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

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