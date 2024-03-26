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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл" стоят власти Украины.

Корреспондент Telegram-канала Shot спросил Патрушева о том, кто организовал нападение на "Крокус": "ИГИЛ или Украина?" "Конечно, Украина", — ответил секретарь Совбеза РФ.

Никаких доказательств причастности Киева к теракту Патрушев не привел.

После теракта в "Крокусе" связанное с "Исламским государством" информационное агентство "Амак" сообщило, что движение взяло на себя ответственность за нападение. Источники американских СМИ среди официальных лиц рассказали, что считают вероятными организаторами атаки группировку "Вилаят Хорасан", входящую в ИГИЛ.

Российские пропагандисты и некоторые официальные лица настаивают, что к теракту причастна Украина. Президент РФ Владимир Путин на следующий день после атаки заявил, что украинские власти организовали для пытавшихся скрыться террористов "окно" для перехода границы. Киев отрицает любые обвинения в причастности к нападению на "Крокус".

По последним официальным данным, жертвами теракта стали 139 человек.

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