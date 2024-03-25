Ячейка "Исламского государства" под названием "Вилаят Хорасан", взявшая на себя ответственность за теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", ранее предприняла "несколько попыток" схожих нападений во Франции. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

"За последние месяцы именно эта группа совершила несколько попыток на нашей территории", — сообщил французский лидер. Он не привел подробностей того, когда и как были совершены эти попытки и сколько их было.

Также Макрон заявил, что предложил властям РФ "расширенное сотрудничество" в борьбе с терроризмом. На вопрос о том, планирует ли французский лидер обсуждать это напрямую с Владимиром Путиным, он пояснил, что контакты первоначально будут осуществляться на "техническом и министерском" уровнях.

Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что после теракта в "Крокусе" уровень террористической угрозы в стране повышен до максимального.

После теракта в "Крокусе" связанное с "Исламским государством" информационное агентство "Амак" сообщило, что движение взяло на себя ответственность за нападение. Источники американских СМИ среди официальных лиц рассказали, что считают вероятными организаторами атаки группировку "Вилаят Хорасан", входящую в ИГИЛ.

Российские пропагандисты и некоторые официальные лица настаивают, что к теракту причастна Украина. Президент РФ Владимир Путин на следующий день после атаки заявил, что для пытавшихся скрыться террористов было организовано "окно" для перехода украинско-российской границы. Киев отрицает любые обвинения в причастности к нападению на "Крокус".

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