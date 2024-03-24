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По мнению израильского военного аналитика Сергея Мигдала, теракт в концертном зале "Крокус" в Красногорске был осуществлен афганским отделением группировки "Исламское государство" с целью отомстить России за сближение с талибами, сообщает "Радио Свобода".

В разговоре с телеканалом "Настоящее время" Мигдал напомнил, что "Талибан" до сих пор является запрещенной экстремистской организацией в России, но после вывода войск США из Афганистана в 2021 году Россия начала сближение с режимом Талибана, которого "Исламское государство" считает одним из своих злейших врагов.

"Бородатые талибы свободно гуляют по Петербургскому экономическому форуму и скоро будут участвовать в песенно-танцевальных конкурсах и танковом биатлоне с китайцами и белорусами", — пошутил Сергей Мигдал.

Израильский военный аналитик указал, что у России сложились тесные связи с талибами, "но здесь-то и начинается проблема, потому что у талибов есть враги, а главный, самый смертоносный и самый страшный — Исламское государство в Хорасане, то есть афганское отделение Исламского государства".

"Именно "ИГ" является главной угрозой [Талибану] и открыто борется за власть в Кабуле, осуществляя очень мощные террористические атаки против правления "Талибана", убивая полевых командиров и функционеров "Талибана", более того, обвиняя — и это особенно обидно "Талибану" — в том, что оно, в отличие от "Исламского государства", недостаточно строго, слишком гуманно (..) в своих претензиях на чистоту ислама", — пояснил Мигдал, добавив, что ""ИГ" также считает своим врагом Иран.

"Россия сейчас почти открыто поддерживает Талибан. Почему? Потому что Иран и Талибан выступают против Америки, а не потому, что, как я думаю, Кремлю нравится, как режим Талибана или шиитские аятоллы шиитского Ирана реализуют исламские практики", — сказал аналитик.

"И все это накопилось за последние месяцы, а именно: "Исламское государство" и его афганский филиал видят в России опору двух главных врагов, а именно режима аятоллы в Иране и режима талибов в Афганистане", — добавил Мигдал.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года "Исламское государство" осуществило взрыв возле посольства России в Кабуле. "А теперь — [теракт] в Москве, так что теперь Россия стала их главным врагом", — резюмировал аналитик.

Как сообщалось, что 22 марта вооруженные злоумышленники открыли огонь по концертному залу "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. Стрельба началась незадолго до концерта рок-группы "Пикник", в это же время в другом зале проходил концерт Симфонического оркестра Ленинградской области.

По последним данным, Следственный комитет России подтвердил гибель 137 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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