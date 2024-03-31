31 марта 2024 года должны были состояться очередные выборы президента Украины. Однако Верховная рада не стала объявлять их по очевидной причине - в стране военное положение.

Так в украинском обществе встал вопрос: кто же должен управлять государством, после того, как в мае закончится пятилетний президентский срок Владимира Зеленского.

В начале года задавать его решались лишь единичные политики и комментаторы. В конце февраля, подводя итоги двух лет полномасштабной войны с Россией, сам Зеленский назвал попытки поставить под сомнение его легитимность "враждебным нарративом". "Это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины, это программа Российской Федерации", - убеждал он тогда журналистов. Но закрыть дискуссию таким образом не удалось.

Возможны ли выборы во время военного положения

Большинство украинских юристов за последние три месяца трактовали ситуацию вокруг президентских полномочий довольно однозначно: Зеленский сохраняет свою власть до тех пор, пока его не заменит на этом посту следующий избранный президент.

"Это прямым текстом написано в Конституции Украины, 108 статья часть первая. То есть, по истечении пятилетнего срока со времени инаугурации автоматически полномочия президента не прекращаются. Они прекратятся только после инаугурации новоизбранного президента. Но этот новоизбранный президент появится только после выборов", - объясняет DW Андрей Магера, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ (ЦППР), который более 14 лет проработал в Центральной избирательной комиссии.

В то же время украинская конституция прямо не запрещает проводить президентские выборы во время военного положения - в отличие от выборов в Верховную раду. "Однако такой запрет установлен на уровне закона "О правовом режиме военного положения", - объясняет бывший судья Конституционного суда (КС) Николай Мельник. То, что положения закона о военном положении никем не обжалованы в Конституционном суде, делает их легитимными, а значит любая коллизия в вопросе президентских выборов отсутствует, приходят к выводу юристы.

Предохранители против узурпации власти со стороны президента?

Выборы в условиях военного положения не просто так запрещены законом из-за опасности для участников. "Ограничиваются отдельные конституционные права и свободы: например, право на свободу слова, на мирные собрания, на свободу передвижения. Из-за этого невозможно гарантировать принцип всеобщего избирательного права, принцип свободных выборов", - объясняет Андрей Магера.

С похожей позицией в марте выступили Институт правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук и Центральная избирательная комиссия. Однако к спорам присоединились не только действующие юристы, но и ветераны политики - творцы украинской конституции. Так, народный депутат первых шести созывов парламента Михаил Косив настаивает: президентские выборы должны состояться, поскольку отсутствуют конституционные основания для их отмены. "Планировать (требовать) очередные выборы после окончания через три месяца и десять дней президентских полномочий - мы обязаны", - писал он в феврале в своей колонке на сайте телеканала "Эспрессо".

Григорий Омельченко, который в 1996 году заседал в Конституционной комиссии Верховной рады, утверждает: отсутствие прямой нормы о продлении президентских полномочий не случайное упущение, а специальный предохранитель.

"Члены комиссии тогда отметили, что если закрепить положение, что в случае окончания срока полномочий президента во время действия военного или чрезвычайного положения его полномочия автоматически продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента после окончания военного или чрезвычайного положения, то Кучма (Леонид Кучма, второй президент Украины, занимавший пост два срока подряд в 1994-2005 годах) может стать вечным президентом", - вспоминает он в открытом письме Зеленскому, обнародованном в марте на сайте газеты "Украина молода".

В нем Омельченко, который с 1992-го по 1994 год руководил отделом борьбы с коррупцией и организованной преступностью главного управления военной контрразведки СБУ, призывает президента "не узурпировать власть", а добровольно уйти в отставку в мае 2024 года.

Соцопрос: Зеленский по-прежнему имеет высокую поддержку

Но легитимность Владимира Зеленского основывается не только на правовых позициях, но и на поддержке граждан Украины, убеждают политологи. А она, несмотря на определенное падение, остается довольно высокой - согласно январскому опросу Центра Разумкова, главе государства доверяют 69 процентов украинцев, тогда как не доверяют менее четверти.

Другой опрос, который в начале февраля провел Киевский международный институт социологии (КМИС), свидетельствует: те же 69 процентов граждан считают, что Зеленский должен работать на посту президента до конца военного положения. За выборы в текущих условиях при этом высказались лишь 15 процентов респондентов, а еще 10 процентов предпочли бы, чтобы президент передал полномочия председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий при этом считает, что последние два сценария содержат еще большие угрозы легитимности власти и дестабилизации ситуации в Украине. "Миллионы людей находятся за границей, миллионы находятся в оккупации, сотни тысяч проходят военную службу. Отсутствие у граждан возможности принять участие в голосовании в качестве избирателей и кандидатов будет подрывать легитимность результатов, - отмечает он, комментируя результаты опроса. - Стефанчука же не знает достаточно много украинцев, а среди тех, кто его знает, больше тех, кто не доверяет ему. И это не снимает вопрос, как долго председатель Рады может исполнять обязанности президента без проведения выборов".

Кто попросит растолковать Конституцию?

Большинство опрошенных DW юристов отмечают: положить конец дискуссии о полномочиях и выборах президента должен был бы Конституционный суд. "Только КС имеет право толковать основной закон и соответствие ему других нормативно-правовых актов, - напоминает Андрей Магера. - И только такое официальное толкование становится обязательным для всех без исключения институтов власти в Украине".

Но разбирать такие деликатные вопросы по собственной инициативе судьи КС не могут. Обращаться к ним за разъяснениями тоже позволено далеко не всем. Это могут делать только, в первую очередь, сам президент, а также правительство, Верховный суд, группа из 45 депутатов Верховной рады, или же уполномоченный Верховной рады по правам человека. Никто из них до сих пор этого не сделал.

В конце февраля издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщало: офис Зеленского подготовил представление в КС, однако не решался подавать его самостоятельно. Запрос якобы должны были направить 45 депутатов от фракции "Слуга народа". Однако во фракции не замедлили заявить, что не сомневаются в легитимности президента.

"Не было даже такой мысли, честно говоря. Потому что это не потребует разъяснения", - заявила в начале марта член политсовета "Слуги народа" Евгения Кравчук, которую процитировал портал LB.ua. На удивление единодушной оказалась и оппозиция - ее представители от разных политических сил поочередно заявляли, что не намерены обращаться в КС и напоминали о межфракционной договоренности - не проводить выборы до конца военного положения.

На такое единодушие определенным образом повлияли заявления Владимира Зеленского и главы ГУР Кирилла Буданова о "враждебных нарративах" и российских планах дестабилизации системы госуправления в Украине, считает Андрей Магера. "Это точно не нарратив только спецслужб Российской Федерации. Это правовая позиция отдельных украинцев, которых нельзя всех обвинить в том, что они на Россию работают. Вместо этого стоит, в конце концов, закрыть дискуссию законным способом", - добавляет он.

Впрочем, и сами судьи-конституционщики, отказываясь от комментариев для этой статьи, в частном порядке, в конце концов, ссылались на "неуместность" вопросов, которые, по их мнению, "лезут" от внешних врагов.

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