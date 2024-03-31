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Франция поставит Украине, обороняющейся от российской вооруженной агрессии, сотни бронетранспортеров и ракет для противовоздушной обороны, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете La Tribune.

Министр отметил, что бронетранспортеры VAB жизненно важны для обеспечения мобильности войск. "В 2024-м и в начале 2025 года мы передадим сотни таких БТР", - добавил он.

Франция в настоящее время производит замену своего парка бронетранспортеров VAB, многим из которых более 40 лет, на современные БТР Griffon. "Старые модели, однако, все еще можно использовать", - отметил Лекорню.

Помимо этого, Париж поставит Киеву новую партию ракет Aster-30 для систем ПВО SAMP/T.

Украина уже многократно предупреждала союзников, что она настоятельно нуждается в дополнительной финансовой и военной помощи. В Вашингтоне в настоящее время заблокирован новый пакет военной помощи Украине на сумму в 60 млрд долларов. Оппозиционные республиканцы не пропускают его по указанию бывшего президента США Дональда Трампа, который добивается переизбрания на высший государственный пост в нынешнем году.

Францию в прошлом часто критиковали за то, что она, по сравнению с Германией, предоставляет Украине слишком мало военной помощи.

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