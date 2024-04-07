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Немецкая "Премия за свободу СМИ" ("Freiheitspreis der Medien") в 2024 году была присуждена посмертно российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, скончавшемуся 16 февраля в колонии, а также его вдове - Юлии Навальной.

Как сообщает учредитель премии — издательская группа Weimer Media Group, Навальная, которую некоторые наблюдатели расценивают как новое лицо российской оппозиции в эмиграции, лично примет награду 19 апреля в баварском Гмунде-на-Тегернзе.

Торжественную речь на церемонии награждения произнесет председатель партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.

"Юлия Навальная — отважный лидер движения сопротивления в России. После смерти своего мужа Алексея, погибшего 16 февраля 2024 года в сибирском лагере от рук применяющих пытки приспешников Владимира Путина, она является лидером демократического пробуждения в России", — заявило жюри в обосновании своего выбора.

Премия была присуждена супругам Навальным за их "отважную и лишенную насилия борьбу против жестокой диктатуры в России", отмечается далее в документе: "Они — лица лучшей, новой, свободной и демократической России. Они — герои сопротивления нашего времени, готовые пожертвовать своей жизнью ради лучшего мира".

Немецкая "Премия за свободу СМИ"

Немецкая "Премия за свободу СМИ" учреждена в 2015 году и ежегодно вручается в рамках форума в честь отца послевоенных экономических реформ в Германии, второго канцлера ФРГ Людвига Эрхарда. Ее присуждают людям, которые, по мнению жюри, особенно привержены свободе выражения мнений, социальному взаимодействию, политическому диалогу и демократии.

В 2023 году ее лауреатом стал основатель Форума свободной России Гарри Каспаров. В 2022 году премия была присуждена президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и российской журналистке Марине Овсянниковой, которая после протестов была исключена из числа лауреатов.

В прошлые годы этой награды в числе прочих были удостоены экс-канцлер Австрии Себастьян Курц, экс-президент СССР Михаил Горбачев, князь Монако Альберт II, экс-председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а также один из лидеров немецкой Свободной демократической партии (СвДП), ныне министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Дрезденская премия мира для Алексея Навального

Тремя днями ранее, 4 апреля, дрезденский государственный драматический театр сообщил, что Алексею Навальному была посмертно присуждена Дрезденская премия мира 2024 года. Ожидается, что Юлия Навальная примет эту награду в Дрездене 12 мая.

Дрезденская премия мира ежегодно присуждается лицам, внесшим выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания. Среди предыдущих лауреатов — бывший президент СССР Михаил Горбачев, израильский пианист и дирижер Даниэль Баренбойм, американский документальный фотограф Джеймс Нахтвей, а также военный аналитик и разоблачитель Дэниел Эллсберг.

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