По его словам, суд ответил, что "истцом по такому иску может быть только Алексей Навальный" и "права Людмилы Ивановны не нарушены".
Жданов опубликовал в Telegram фрагмент скана письма из суда, в котором говорится, что в иске Людмилы Навальной "не указано, какие ее права, свободы и законные интересы" нарушены ответчиками. "При таких обстоятельствах производство по административному делу подлежит прекращению", — указывается в ответе.
"Алексей много раз подавал иски о неоказании медицинской помощи к колониям. В исках отказывали, — напомнил Жданов. — Теперь его убили, в иске отказывают его родным с издевательскими формулировками".
В начале марта Ковровский городской суд прекратил дела против колонии в поселке Мелехово Владимирской области по искам отбывавшего там наказание Алексея Навального в связи с его смертью.