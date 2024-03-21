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Суд в Лабытнанги отказал матери Алексея Навального в административном иске к колонии и региональному управлению Федеральной службы исполнения наказаний о ненадлежащем оказании медицинской помощи умершему в заключении оппозиционеру. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По его словам, суд ответил, что "истцом по такому иску может быть только Алексей Навальный" и "права Людмилы Ивановны не нарушены".

Жданов опубликовал в Telegram фрагмент скана письма из суда, в котором говорится, что в иске Людмилы Навальной "не указано, какие ее права, свободы и законные интересы" нарушены ответчиками. "При таких обстоятельствах производство по административному делу подлежит прекращению", — указывается в ответе.

"Алексей много раз подавал иски о неоказании медицинской помощи к колониям. В исках отказывали, — напомнил Жданов. — Теперь его убили, в иске отказывают его родным с издевательскими формулировками".

В начале марта Ковровский городской суд прекратил дела против колонии в поселке Мелехово Владимирской области по искам отбывавшего там наказание Алексея Навального в связи с его смертью.

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