По его словам, сейчас российские военные пытаются прорвать украинскую оборону западнее Бахмута, выйти к каналу Северский Донец — Донбасс и захватить Часов Яр.
"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, буквально вгрызшихся в землю и сдерживающих ежедневные атаки врага", — отметил Сырский. Он добавил, что отдельные группы российской пехоты, пользуясь своим численным превосходством, вошли в микрорайон Новый в Часовом Яре, но были уничтожены ударами украинских дронов-камикадзе и огнем артиллерии.
При этом, подчеркнул главнокомандующий украинской армии, угроза остается актуальной с учетом планов властей РФ захватить город до 9 мая. Российская сторона эти заявления не комментировала.
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