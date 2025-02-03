Прокуратура Швеции не нашла признаков диверсии в повреждении подводного кабеля, соединяющего страну с Латвией

Повреждение подводного кабеля между Латвией и Швецией, зафиксированное в конце января, не связано с диверсионной деятельностью. К таким выводам по итогам расследования пришла шведская прокуратура.

"Установлено, что обрыву кабеля способствовало сочетание погодных условий и недостатков оборудования и навыков мореходства", — говорится в пресс-релизе ведомства.

При этом шведская прокуратура заключила, что задержанное местными властями судно, которое подозревали в обрыве кабеля, действительно к нему причастно. Название корабля власти не раскрывают.

Reuters пишет, что речь идет о сухогрузе Vezhen, зарегистрированном на Мальте и принадлежащем компании из Болгарии. Ее директор заявил, что якорь судна мог непредумышленно повредить кабель из-за сильного ветра. "Экипажу было поручено оказывать содействие властям", — отметил он в комментарии агентству. При этом опрошенные Reuters шведские метеорологи считают, что в районе повреждения кабеля ветер в то время был "не очень сильным".

Подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря и принадлежащий Латвийскому государственному центру радио и телевещания (LVRTC), был поврежден утром 26 января. На следующий день Vezhen был задержан по подозрению в повреждении кабеля.

По запросу латвийских властей полиция Норвегии также задержала судно Silver Dania, зарегистрированное в Норвегии и курсировавшее между Санкт-Петербургом и Мурманском. Этот корабль, экипаж которого состоит из россиян, также подозревали в диверсии, но вскоре отпустили.

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