FT: лидеры стран Европы разошлись во мнениях по вопросу об отправке военных в Украину

Лидеры европейских стран, которые участвовали в экстренном саммите в Париже 17 февраля, разошлись во мнениях по вопросу об отправке военных в Украину, пишет Financial Times.

Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворцев в Украину, говорится в статье издания. При этом незадолго до встречи британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Великобритания готова отправить свои войска, чтобы обеспечить гарантии безопасности возможного соглашения о прекращении огня.

Кроме того, Германия, Италия и Польша после саммита высказались за то, чтобы США продолжали участвовать в обеспечении безопасности Украины, пишет газета.

По словам собеседников FT, Франция предложила разместить некоторые европейские силы на удалении от линии соприкосновения. Источники The Washington Post сообщали, что страны Европы рассматривают вариант отправки в Украину сил "сдерживания" в рамках мирного соглашения. Предполагается, что в рамках этого плана от 25 до 30 тысяч военнослужащих будут готовы "продемонстрировать силу", если российские войска попытаются "возобновить войну".

По информации The Wall Street Journal, в рамках идеи о размещении сил "сдерживания" или сил "обеспечения безопасности" вдали от линии соприкосновения европейские военные будут заниматься обучением украинских войск. Издание отмечает, что в Европе этот вариант рассматривают как альтернативу идее властей США, которые предлагали разместить европейские войска непосредственно на линии соприкосновения, чтобы те обеспечивали соблюдение мирных договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в рамках завершения войны в Украину нужно отправить как минимум 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантий безопасности. Для Европы трудной задачей станет отправка даже 40 тысяч человек, писала газета The New York Times.

Представители Европы не участвуют в подготовке мирных переговоров, о которой президент США Дональд Трамп объявил в середине февраля. Спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что не видит страны Европы за столом переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров, который участвует во встрече с представителями США в Саудовской Аравии, также говорил, что Европе нечего делать за столом переговоров.

Экстренный саммит европейских лидеров в Париже состоялся накануне встречи представителей США и России, которая проходит 18 февраля в Эр-Рияде.

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