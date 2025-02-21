Еврокомиссия представила план защиты подводных кабелей

Еврокомиссия разработала план защиты подводных кабелей. В последнее время участились случаи их повреждения в Балтийском море, пишет Euronews.
Еврокомиссия призвала к разработке более крепких подводных кабелей. В пятницу в Брюсселе изложили план по защите критически важной инфраструктуры после многочисленных актов саботажа в Балтийском море.
О последнем таком случае было объявлено сегодня. Как сообщает Yle, у берегов шведского острова Готланд был поврежден телекоммуникационный кабель C-Lion 1 финской компании Cinia, соединяющий Финляндию и Германию. Когда именно был поврежден кабель неизвестно, власти узнали об этом 20 февраля.
План Евросоюза по защите кабелей состоит из четырех частей: предотвращение, обнаружение, реагирование и сдерживание. ЕС должен быть готов к худшему, заявила зампред Еврокомиссии по цифровым технологиям Хенна Вирккунен из Хельсинки.
Исполнительный орган ЕС призвал к разработке и финансированию новых, более крепких кабелей, которые бы лучше противостояли атакам, а также к расширению сотрудничества на европейском и международном уровнях для выявления подозрительной деятельности, раннего обнаружения инцидентов и обеспечения быстрого ремонта.
Подводные кабели имеют огромное значение: коммуникационные — обеспечивают доступ в интернет, а электрические — создают общую сеть электроэнергии.
Случайные разрывы этих кабелей — обычное явление, но с начала полномасштабного вторжения России в Украину наблюдатели отмечают, что число таких инцидентов увеличилось. Многие обвиняют в них Москву.
"Эти инциденты способны нарушить работу жизненно важных служб нашего общества и несут в себе угрозу безопасности", — сказала Хенна Вирккунен.
Она также поддержала идею создания совместного механизма наблюдения за кабелями, который вскоре будет опробован в Балтийском море.
В декабре прошлого года Служба внешних связей ЕС объявила о мерах против так называемого "теневого флота" российских нефтяных танкеров, который позволяет Москве обходить санкции на экспорт российской нефти. Считается, что эти танкеры могут повреждать кабели.
К концу 2025 года Еврокомиссия с главой евродипломатии представят карту подводных кабелей и более подробный план их защиты.