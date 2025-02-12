Повреждение подводного кабеля LVRTC: ремонтные работы планируется возобновить в конце недели

Работы по ремонту поврежденного оптоволоконного кабеля "Латвийского государственного центра радио и телевидения" (LVRTC) планируется возобновить в конце этой недели, сообщили агентству LETA в центре.

При этом в LVRTC отметили, что дата начала работ может зависеть от погоды на море.

Ранее после консультаций с различными экспертами LVRTC предоставил необходимое для ремонта техническое оборудование, которое сейчас приспосабливают к специфическим условиям грунта на месте повреждения.

Как сообщалось, 4 февраля после длившихся более суток непрерывных работ ремонтному судну не удалось поднять со дна моря кабель, который был поврежден 26 января на участке между Вентспилсом и Готландом в 130 километрах от побережья Латвии.

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