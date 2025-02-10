Повреждение кабеля в Балтийском море: Госполиция продолжает рассмативать версию саботажа

При расследовании повреждения подводного кабеля "Латвийского государственного центра радио и телевидения" (LVRTC) Госполиция Латвии продолжает проверять и версию умышленного вредительства, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" начальник Госполиции Армандс Рукс.

В расследовании по-прежнему продолжается международное сотрудничество, и в ближайшие дни ожидается встреча с коллегами из Eurojust, агентства Европейского союза по сотрудничеству судебных учреждений в уголовных делах, сообщил Рукс.

Он добавил, что были задействованы механизмы правовой помощи и ведутся процессуальные действия с компанией в Болгарии. Зарегистрированной в этой стране компании принадлежит судно Vezhen, которое было задержано Швецией.

"Мы продолжаем инкриминировать и вредительство, мы продолжаем проверку и в этом направлении, потому что, как сказать, у нас есть свое расследование, и, учитывая, что геополитически этот вопрос сейчас очень обострен и акты саботажа очень реалистичны, (..) есть много вопросов, на которые нужно найти ответы", - сказал Рукс, добавив, что "неизвестно, почему раньше никто не рвал этот кабель".

Начальник Госполиции подчеркнул, что преждевременно торопиться с заявлениями о том, было ли повреждение кабеля преднамеренным или нет, поскольку ответы на эти вопросы может предоставить только расследование в рамках уголовного процесса.

Как сообщалось ранее, подводный оптоволоконный кабель LVRTC был поврежден на участке Вентспилс-Готланд в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии 26 января.

В связи с этим инцидентом власти Швеции арестовали плавающий под флагом Мальты сухогруз Vezhen. Болгарское пароходство Navigation Maritime Bulgares, которому принадлежит судно, отрицало умышленное повреждение кабеля.

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