Ремонтные работы на поврежденном LVRTC кабеле начались, но им могут помешать погодные условия

Ремонтные работы на поврежденном морском волоконно-оптическом кабеле Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) начались, но на них могут повлиять погодные условия, сообщили агентству LETA представители LVRTC.

В настоящее время погодные условия на море позволяют проводить работы, но прогнозы на ближайшие дни не очень хорошие, отметили в LVRTC.

Представители LVRTC сообщили, что судно, которое будет ремонтировать морской волоконно-оптический кабель, сегодня ночью достигло места повреждения в Балтийском море и провело необходимые приготовления для извлечения кабеля.

Уже сообщалось, что 4 февраля этого года, после более чем 24 часов непрерывной работы, ремонтное судно не смогло извлечь со дна моря поврежденный подводный волоконно-оптический кабель LVRTC.

Рано утром 26 января 2025 года был поврежден подводный волоконно-оптический кабель LVRTC на участке Вентспилс-Готландия в Балтийском море. Кабель был поврежден в шведских экономических водах примерно в 130 километрах от побережья Латвии.

В связи с инцидентом шведские власти задержали сухогруз Vezhen под мальтийским флагом.

Болгарская судоходная компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно, отрицала намеренное повреждение кабеля, а шведская прокуратура позже опровергла возможность диверсии и объявила, что освободила судно Vezhen, признав, что оно нанесло ущерб.

Шведский прокурор Матс Люнгквист объяснил, что повреждение кабеля было вызвано сочетанием неблагоприятных условий — погоды, недостатков оборудования и отсутствия опыта судоходства.

Расследование продолжается

Департамент общественных отношений Государственной полиции Латвии сообщил LETA, что полиция продолжает расследование уголовного дела, которое квалифицируется по трем статьям Уголовного кодекса, включая преступление нанесения ущерба. В настоящее время в ходе расследования не получено никакой информации, которая могла бы послужить основанием для прекращения или переквалификации уголовного производства.

В то же время Государственная полиция отметила, что информация, полученная на данный момент в ходе полицейского расследования, указывает на то, что кабель был поврежден в результате внешнего воздействия.

Независимо от выводов прокуратуры о причинах повреждения кабеля, имуществу LVRTC был нанесен ущерб, поэтому компания будет инициировать судебное разбирательство для возмещения ущерба, причиненного в результате обрыва кабеля судном. При этом сумма ущерба еще не определена, так как на нее повлияет закупка материалов, необходимых для ремонта кабеля, расходы на ремонтное судно и экипаж, а также другие расходы, понесенные LVRTC для устранения повреждения кабеля.

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