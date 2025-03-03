BBC News: Зеленский готов подписать соглашение по ископаемым, но не будет извиняться перед Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выполнить одно из требований президента США Дональда Трампа — подписать соглашение о полезных ископаемых, которое откроет США доступ к ресурсам Украины. Об этом сообщила корреспондентка BBC News Лаура Кюнсберг, которая вечером 2 марта вместе с другими британскими журналистами пообщалась с Зеленским в лондонском аэропорту Станстед.

"Он не будет извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, к чему к этому моменту неоднократно призывал лагерь президента США", — сообщила Кюнсберг. Журналистка отметила, что во время общения со СМИ "в тоне Зеленского не было ничего, что свидетельствовало бы о его заинтересованности в том, чтобы помириться".

Зеленский сказал журналистам, что проделал долгий путь, чтобы попасть в Белый дом — и его визит был знаком уважения. Президент Украины добавил, что никогда "никого не оскорбит", а произошедшее в Белом доме не пошло на пользу ни одной из сторон.

Как отмечает BBC News, Зеленский очень тщательно подбирал слова и говорил только по-украински. Он также не был груб по отношению к Трампу — и почти не упоминал его по имени. В беседе со СМИ Зеленский допустил, что "напряженность пройдет".

Зеленский также заявил, что сейчас неправильно обсуждать отказ от захваченных Россией территорий. Он также не намерен обсуждать капитуляцию: "Наши свободы и ценности не продаются".

Президент Украины добавил, что после перепалки в Белом доме между украинскими и американскими чиновниками были контакты, но не на уровне президентов, отмечает Sky News.

Между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошла перепалка в Белом доме 28 февраля. После публичной ссоры Трамп обвинил Зеленского в том, что президент Украины хочет продолжать "воевать, воевать, воевать". Зеленский заявил, что украинцы больше остальных заинтересованы в том, чтобы завершить войну.

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