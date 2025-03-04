FT: европейский мирный план предполагает использование замороженных активов РФ как гарантию безопасности Украины

План мирного урегулирования, подготовленный европейскими странами, предполагает использование замороженных российских активов стоимостью около 200 млрд евро как гарантий безопасности для Украины, пишет Financial Times.

Издание напоминает, что Франция и Германия долгое время выступали против конфискации активов РФ, замороженных в Европе, однако сейчас вместе с Великобританией и другими европейскими странами обсуждают возможность использования этих средств.

Мирный план, по данным нескольких осведомленных источников FT, предусматривает, что, если Россия нарушит взятые на себя обязательства, то ее замороженные активы будут изъяты. Авторы плана считают, что это "заставит Россию соблюдать любое соглашение и предоставит Киеву гарантии".

Европейский план мирного урегулирования представил 3 марта президент Франции Эммануэль Макрон. План, в частности, предполагает, частичное перемирие между Россией и Украиной сроком на один месяц, во время которого стороны конфликта будут воздерживаться от боевых действий на море и в воздухе, включая удары по энергетической инфраструктуре, но не от наземных операций. Также план предусматривает, что после подписания мирного соглашения в Украину отправится европейский миротворческий контингент. Иные подробности инициативы не раскрывались.

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