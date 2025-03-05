Трамп агрессивно отреагировал на ответные пошлины Канады

Президент США Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Канады Джастину Трюдо новым повышением импортных пошлин в случае введения Канадой пошлин на импорт американских товаров. "Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет ответные пошлины в отношении США, наши зеркальные пошлины немедленно вырастут на такую же сумму!" -Президент США Дональд Трамп пригрозил премьер-министру Канады Джастину Трюдо новым повышением импортных пошлин в случае введения Канадой пошлин на импорт американских товаров. "Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он введет ответные пошлины в отношении США, наши зеркальные пошлины немедленно вырастут на такую же сумму!" - написал он вечером во вторник, 4 марта, на своей платформе Truth Social, уже не впервые называя премьер-министра соседней страны губернатором, словно Канада является штатом.

Ранее в тот же день Трюдо на пресс-конференции в Оттаве, посвященной вступившим в силу американским пошлинам, занял агрессивную позицию в торговом споре, инициированном Дональдом Трампом. "США начали торговую войну против Канады - ближайшего партнера и союзника, ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с РФ, умиротворяя Путина - лживого диктатора-убийцу", - заявил канадский премьер. Обращаясь лично к президенту США, он сказал: "Дональд, хотя ты очень умный парень, это глупо".

Оттава намерена подать иск против действий США

Сначала пошлины будут введены на поставку в су американских товаров на сумму 30 млрд долларов США, а через 21 день - на товары еще на 125 млрд долларов, заявил Джастин Трюдо. Кроме того, Оттава подаст иск против Вашингтона во Всемирную торговую организацию, добавил он.

Трюдо заявил также, что Трамп стремится к "краху канадской экономики", поскольку так ему будет легче "аннексировать" Канаду. Канадский премьер добавил, что "этого никогда не произойдет" и Канада "никогда не станет 51-м штатом" - в последние недели Трамп неоднократно высказывал мысль о вхождении большой страны в состав США. Трюдо также добавил, что оправдание этих пошлин кризисом с фентанилом "является полностью фальшивым, полностью необоснованным, полностью ложным".

После "обмена любезностями" между Трампом и Трюдо, министр торговли США Говард Лютник "весь день" разговаривал по телефону со своими коллегами из Канады и Мексики, сообщил он в эфире американского телевидения. "Я верю, что он (Дональд Трамп. - Ред.) придет к соглашению с ними", - сказал Лютник, добавив также, что о результате будет объявлено 5 марта.

В США вступили в силу пошлины на импорт из Канады и Мексики

С утра 4 марта в Соединенных Штатах вступили в силу таможенные пошлины в размере 25 процентов на практически весь импорт из Канады и Мексики. Эти меры начали действовать спустя несколько часов после заявления Дональда Трампа о том, что оба этих государства не предприняли достаточных мер для остановки потока наркотиков в США, в частности опиоидного вещества фентанил, передает агентство Reuters.

США также удвоили тарифы на импорт продукции из Китая с 10 до 20 процентов, поскольку "КНР не предприняла адекватных шагов для смягчения кризиса, вызванного запрещенными наркотиками", следует из указа Трампа, опубликованного на сайте Белого дома в ночь на 4 марта. Речь идет о "постоянном притоке синтетических опиоидов, включая фентанил, из КНР в США", отмечается в документе.

По той же причине месяц назад были введены первоначальные пошлины. Китай уже оспаривает их во Всемирной торговой организации и введет дополнительные пошлины в размере 10-15 процентов на некоторые виды американского импорта, говорится в заявлении Минфина КНР 4 марта. Ранее китайские власти заявили, что "очень недовольны" решением Трампа.

В США опасаются "разрушительной" торговой войны

Действия президента США вызвали опасения по поводу роста инфляции в стране и перспективы "разрушительной" торговой войны, несмотря на его заверения, что налоги на импорт - это самый легкий путь к национальному процветанию, пишет агентство AFP. Между тем администрация Трампа утверждает, что инфляция не будет такой серьезной, как прогнозируют экономисты, указывая, что пошлины создают стимулы для иностранных компаний открывать предприятия в США.

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