"Мы - канадцы. Мы будем драться и победим!" Трюдо: Канада вводит ответные тарифы на американские товары

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник вечером объявил о том, что Канада не будет уклоняться от торговой войны, которую против нее развязала администрация США. Страна вводит ответные импортные тарифы на американские товары, передает CNN.

"Канадцы взвешенные и вежливые люди. Но мы не будем уклоняться от боя, особенно если на карту поставлена наша страна и благополучие каждого ее жителя", — заявил Трюдо, который в ближайшее время оставляет свой пост во главе правительства Канады.

Канада введет 25%-й тариф на американские товары на сумму 155 млрд долларов, причем тарифы на товары на 30 млрд вступают в силу немедленно. Трюдо добавил, что Канада подаст иск во Всемирную торговую организацию. Ответные тарифы останутся в силе до тех пор, пока "тарифы США не будут отменены, и ни на минуту раньше".

Трюдо признал, что решение президента США Трампа ввести импортные тарифы на канадские товары является актом торговой войны.

Обвинения Трампа в том, что через канадскую границу в США поставляются большие объемы фентанила, Трюдо считает "абсолютно ложными". "Наша граница и так безопасна, и менее 1% потоков фентанила и менее 1% нелегальных переходов в Соединенные Штаты происходит из Канады", — заявил он на пресс-конференции, сообщает BBC. "Трамп хочет увидеть полный крах канадской экономики, потому что так будет легче нас аннексировать", — добавил Трюдо. Этого, по словам премьера, никогда не произойдет - Канада "никогда не станет 51-м штатом".

Ранее уже сообщалось, что Дональд Трамп ввел импортные тарифы против главных торговых партнеров США — Канады, Мексики и Китая, нарушив соглашения, которые сам же заставил их подписать в свой первый президентский срок несколько лет назад. Трамп обложил пошлинами импорт товаров примерно на 1,5 трлн долларов в год. Почти на весь импорт из Канады и Мексики он ввел тариф в 25%, а импортный налог на китайские товары поднял вдвое до 20%.

Трамп также угрожал ввести импортные тарифы на товары из Евросоюза.

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