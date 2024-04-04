В четверг, 4 апреля, Рижский районный суд все же не преступил к рассмотрению уголовного дела по существу, в рамках которого кандидат в депутаты 14-го Сейма от партии "Каждому и каждой" (Katram un katrai) Инга Тухбатова обвиняется в шпионаже в пользу России.

Тухбатова в суд не явилась, и причины ее отсутствия неизвестны. Явившаяся на заседание суда адвокат Елена Квятковска сообщила, что у нее с обвиняемой была договоренность о времени проведения досудебного расследования, но обвиняемая не обращалась за заключением соглашения о ее представительстве в суде. Адвокату также не удалось связаться с Тухбатовой. Сообщив об этом суду, Квятковска покинула зал заседаний.

Прокурор Зане Лодзиня считает, что суд должен принять решение о том, чтобы привести Тухбатову в суд в принудительном порядке и, очевидно, нужно будет назначить предоставленного государством адвоката. Прокурор также инициировала принудительный вызов свидетельницы на судебное заседание.

Учитывая вышеупомянутое, судья Илона Озолиня-Клявиня решила, что на следующее заседание суда Тухбатову нужно доставить принудительно, а это значит, что Госполиция попытается сопроводить ее от места жительства до здания суда. Также ей будет обеспечен предоставленный государством адвокат.

Следующие заседания суда назначены на 10 часов 18 апреля, 23 мая, 6 июня, а в сентябре пройдет еще два заседания.

После заседания Лодзиня не предоставила журналистам более подробных комментариев по поводу деталей обвинения, поскольку судебный процесс еще не начался и обвинительное заключение не зачитано в суде.

Прокурор также не располагала информацией о причинах неявки обвиняемой, однако во время досудебного расследования с Тухбатовой можно было связаться.

Мера пресечения, применяемая сейчас к Тухбатовой, заключается в явке в отделение полиции в конкретное время. Закон предусматривает задержание как самую строгую меру пресечения, однако на данный момент неизвестно, как поступит прокурор, если обвиняемая снова не явится на заседание суда.

Как сообщалось ранее, Тухбатовой предъявлено обвинение в незаконном сборе информации и ее передаче российской разведке через другое лицо.

Тухбатова получала и передавала информацию о повседневных событиях в Латвии, а также об оборонной системе государства и безопасности в целом.

Как выяснило агентство LETA, дело Тухбатовой связано с делом организации "Антифашисты Прибалтики", которая с ноября 2022 года проводила и координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.

Более подробной информации о деле прокуратура не предоставляет, но Служба государственной безопасности (СГБ) ранее сообщила, что обвиняемая предоставляла лидерам преступной организации "Антифашисты Прибалтики" информацию о передвижении, размещении и боеспособности военной техники НАТО на территории Латвии, зная, что ее планируется передать российским спецслужбам.

Также Тухбатова по поручению контактного лица "Антифашистов Прибалтики" собирала и обобщала информацию о планируемых военных закупках в Латвии и укреплении обороноспособности страны.

Тухбатова баллотировалась на выборах 2022 года по списку партии "Каждому и каждой", которую тогда возглавлял Алдис Гобземс. Согласно предоставленной ею информации, она проживала недалеко от Адажской военной базы.

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