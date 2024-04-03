На этой неделе суд начнет рассматривать уголовное дело, по которому в шпионаже в пользу России обвиняется кандидат в депутаты Сейма Инга Тухбатова, сообщает агентство LETA.

Тухбатовой предъявлено обвинение в незаконном сборе информации и ее передаче российской разведке через другое лицо, сообщили в прокуратуре.

Тухбатова получала и передавала информацию о повседневных событиях в Латвии, а также об оборонной системе государства и безопасности в целом.

Более подробной информации о деле прокуратура не предоставляет.

Как выяснило агентство LETA, дело Тухбатовой связано с делом организации "Антифашисты Прибалтики", которая с ноября 2022 года проводила и координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в "Telegram".

28 ноября 2022 года Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики". В ходе расследования было установлено, что организация целенаправленно и систематически использовала каналы в "Telegram" для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора информации с целью передачи российским спецслужбам. На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лицах, выступающих против российской агрессии. Также на этих каналах регулярно выражалась поддержка России, публиковались призывы к незаконному участию в боевых действиях в Украине, сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.

Прокуратура по делу "Антифашистов Прибалтики" предъявила обвинения шести жителям Латвии. Трое обвиняемых объявлены в розыск.

Кроме того, было принято решение о привлечении к уголовной ответственности за шпионаж еще двух человек. Как ранее сообщила СГБ, это человек, который шпионил в пользу России, выполняя конкретные задания "Антифашистов Прибалтики", и водитель такси. Их дела были выделены в отдельное производство.

Тухбатова баллотировалась на выборах 2022 года по списку партии "Каждому и каждой", которую тогда возглавлял Алдис Гобземс. Согласно предоставленной ею информации, она проживала недалеко от Адажской военной базы.

В конце прошлого года уголовное дело Тухбатовой было передано в Рижский районный суд, и первое заседание состоится в четверг, 4 апреля, в 10.00.

Уголовный предусматривает наказание за шпионад в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.

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