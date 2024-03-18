В поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ) и родственных организаций в Литве и Эстонии попали лица, предположительно связанные с российскими спецслужбами, сообщили порталу Delfi в СГБ. Эти лица, возможно, совершают различные провокации и акты вандализма в странах Балтии.

В СГБ напомнили, что инцидент с Музеем оккупации расследует Государственная полиция, которой СГБ оказывает поддержку. В рамках уголовного процесса задержаны три человека и выясняется, был ли акт вандализма в отношении музея совершен по поручению российских спецслужб.

Нападение на Волкова в Литве расследуют литовские спецслужбы. СГБ тесно сотрудничает с литовскими и эстонскими партнерскими службами, обмениваясь актуальной информацией о гибридной угрозе, создаваемой России.

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