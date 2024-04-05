На этой неделе Госполиция задержала активистку Елену Крейле, которая у себя дома в Торнякалнсе разместила в окнах различные предметы таким образом, что они имитировали флаг России, а также предметы, похожие на символы советской власти.

В свою очередь, 4 апреля Рижский городской суд отправил Крейле под арест за прославление и оправдание военной агрессии России.

28 марта Госполиция начала против Елены Крейле уголовный процесс по части 1 статьи 74.1 Уголовного закона Латвии. 3 апреля в рамках начатого уголовного процесса она была задержана, а 4 апреля ей был присвоен статус подозреваемой. В тот же день суд решил оставить задержанную под арестом.

Елена Крейле регулярно попадает в поле зрения правоохранительных органов и СМИ после начала вторжения России в Украину. Женщина стала широко известна после того, как стала приходить на различные мероприятия, в том числе на пикет в поддержку Украины, с флагом России и буквой Z.

В ноябре 2023 года Крейле была признана виновной в оправдании военных преступлений и приговорена к году лишения свободы условно.

В этом году Крейле задержали 16 марта после шествия в память легионеров.

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