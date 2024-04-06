Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в Восточнолатгальскую прокуратуру с просьбой предъявить обвинения теперь уже бывшему сотруднику Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), который стал виновников трагической аварии.
В БВБ сообщили, что сотрудник Латгальского регионального управления ГПСС в нерабочее время, управляя личным транспортным средством и находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сбил пешехода.
От полученных травм пострадавший скончался. Водитель тем временем покинул место происшествия, не сообщив о ДТП в полицию, а также не вызвав скорую помощь.
При проверке в организме сотрудника ГПСС констатировали 3,8 промилле.
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