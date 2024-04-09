Скандальное дело вокруг экс-главы Елгавской краевой думы Мадарса Ласманиса с видео, где он поглаживал женскую коленку во время заседания думы, дошло до полиции.

Кому принадлежит "ножка" на печально известном видео Мадарса Ласманиса из Елгавской краевой думы? Этот вопрос уже несколько недель мучает тех, кто не верит словам самого политика, будто она принадлежит его законной жене Агнесе. Бывший адвокат Алдис Гобземс подлил масла в огонь, назвав владелицей коленки предпринимательницу Уну Аузиню. Сама Аузиня обратилась в полицию с заявлением о распространении лжи в СМИ.

Шумиха вокруг экс-главы Елгавской краевой думы Мадарса Ласманиса закончились его уходом с высокого поста. Но это не сбавило интригу вокруг шокирующего видео, которое в марте выложили в социальные сети. В ролике Ласманис был запечатлен во время удаленного заседания думы, поглаживая чью-то дамскую ногу. Сам Ласманис в интервью Delfi заявил, что ничего запретного не делал, так как женщина из автомобиля – его жена. Об остальном каждый может судить на собственный лад, добавил он.

Позже появились слухи, что владелица коленки на самом деле является сотрудницей районной думы – такую версию 26 марта отразило издание Kas Jauns, ссылаясь на собственные источники в местной администрации.

Однако, на прошлой неделе экс-политик Алдис Гобземс заявил, что коленка принадлежит владелице похоронного бюро Likteņsvece Уне Аузине. Сама Аузиня не ответила на запрос Delfi.

Как сообщают Kas Jauns и Privātā Dzīve, Аузиня обратилась в полицию из-за "угрозы и распространения лжи в массовых СМИ". Пока ведется проверка, поэтому предпринимательница избегает комментариев.

Аузиня рассказала Kas Jauns, что попала в скандал, к которому не имееют ни малейшего отношения. Она, как мать четверых детей, предполагает, что статья была заказана и сделана кем-то, связанным с конкуренцией в похоронном бизнесе. 25 лет Аузиня успешно занимается похоронным делом в Елгаве.

С другой стороны, Privātā Dzīve сообщает, что Аузиня и Ласманис представляют одну политическую партию – Latvijas attīstībai. "У меня сейчас нет никаких связей с политикой, нет политических амбиций, я в частном бизнесе. Но есть злые языки, недоброжелатели и конкуренты, готовые использовать этот скандал против меня", – объяснила Аузиня свою позицию изданию.

Сам Ласманис выразил сожаление, что его знакомая и коллега по партии Аузиня оказалась в этом скандале. "Мы знакомы, но наши отношения не такие, как их описывают" – сказал Ласманис журналистам. Супруга политика, Агнесе, по-прежнему отказывается комментировать печально известное видео.

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