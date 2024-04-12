У водителя мотоцикла, трагически погибшего в аварии на Каменном мосту в Риге, были права категории B — на управление легковым автомобилем. Прав категории А — на управление мотоциклом — у байкера не было.
Как уже сообщалось ранее, 11 апреля, в 17.30, на Каменном мосту в Риге мотоциклист врезался в остановившийся Ford Mondeo. От полученных травм водитель скончался на месте аварии. По делу начат уголовный процесс.
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