Рижский городской суд принял решение арестовать и и объявил в розыск предпринимателя Эрнеста Риекстса, обвиняемого по уголовному делу о трагическом пожаре в нелегальном хостеле на улице Меркеля в Риге, сообщило агентство LETA. Сам бизнесмен перестал появляться на судебных заседаниях, рассмотрение дела прервано.

Напомним, что 28 апреля 2021 года в незаконном хостеле на улице Меркеля произошел пожар, эвакуировать людей было трудно. На месте погибли 8 человек, еще один пострадавший скончался в больнице.

Эрнестс Риекстс признан фактическим владельцом нелегального хостела, у него статус обвиняемого в рамках уголовного дела.

Второй обвиняемый — его брат Андрей Гайлис, владелец помещений, отданных под хостел. Прокуратура в июле 2023 года передала в суд дело о гибели девяти человек из-за халатности владельцев хостела и многочисленных нарушений безопасности.

С целью получения прибыли обвиняемые решили купить два объекта недвижимости под перестройку, с тем чтобы там единовременно можно было разместить много людей в отдельных помещениях (в общей сложности — 34 комнаты). Перепланировка помещений велась незаконно, но в итоге там могло разместиться 68 человек. Койко-места с октября 2019 по 28 апреля 2021 года сдавались физическим лицам через интернет-объявления, налогов обвиняемые не платили.

После пожара, случившегося в апреле 2021 года, Эрнестс Риекстс привлек к себе внимание общественности еще и обещаниями построить "новую Латвию" где-нибудь на Фиджи и тем, что мелькнул на новозеландском реалити-шоу Border Patrol, где прозвучало, что из-за своего уголовного прошлого он в Новую Зеландию попасть не смог.

В конце лета 2023 года Служба госбезопасности завела на него новое уголовное дело — по подозрению в прославлении военных преступлений РФ в Украине, а также разжигании национальной и этнической вражды.

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