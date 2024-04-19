Северокурземский участок Курземского регионального управления полиции передали в прокуратуру материалы уголовного дела, в рамках которого мужчине могут быть предъявлены обвинения в сексуальном насилии в отношении падчерицы.

Как следует из материалов уголовного дела, в прошлом году в полицию обратилась жительница Кулдигского края, сообщившая, что ее несовершеннолетняя дочка стала объектом сексуальных домогательств со стороны ее отчима.

Полиция отреагировала оперативно и сразу же выехала на место происшествия. Было установлено, что мужчина, проживающий с заявительницей, в то утро, понимая, что девочка зависит от него, начал ее насильно домогаться. В частности, как указывает полиция, он дважды против воли своей жертвы потрогал ягодицы ребенка.

Девочка рассказала обо всем матери, которая тут же вызвала полицию и прекратила коммуникацию с мужчиной, выгнав того из своего дома.

Подозреваемый, который ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка за подобные преступления, признал свою вину в содеянном. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с последующим пробационным надзором на 5 лет.

В Госполиции отметили, что в основном дети не рассказывают о том, что с ними произошло, но если ребенок все же доверяет и рассказывает хотя бы одному родственнику или знакомому о своей беде, этому человеку нужно отреагировать и обратиться к специалистам, которые в дальнейшем будут работать с ребенком. В том числе, оказывая и психологическую помощь.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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