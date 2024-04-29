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Дело о зажигательной смести, брошенной в Латвийский музей, привело следователей в Даугавгривскую тюрьму в Даугавпилсе. По информации передачи Латвийского телевидения De Facto, атака могла быть организована прямо из-за решетки, пишет Rus.LSM.

Расследуется версия о том, что это была организованная РФ диверсия. Как и в других случаях вредительства и шпионажа в интересах РФ, исполнителей нашли в мобильном приложении Telegram, в котором можно читать новостные каналы, смотреть объявления и вести приватную переписку.

В конце февраля окно Музея оккупации разбили молотком и в кабинет директора бросили зажигательную смесь. Через пару дней возможных виновных задержали и арестовали. Они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с наркотиками. Возможный поджигатель — Валентин Размерица. Он согласился на предложение Виталия Лукьяновича бросить "коктейль Молотова" в музей. Преступление поддержала партнерша Лукьяновича Мария Дзене.

В распоряжение De Facto оказалась неофициальная информация, которая говорит, что нападение, возможно, организовано из тюрьмы и что для этого использовалось мобильное приложение Telegram. В середине апреля Служба госбезопасности (СГБ) провела следственные действия в Даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе. Есть подозрения, что один заключенный через Telegram предложил Лукьяновичу найти кого-то, кто мог бы за деньги напасть на музей.

"Я, к сожалению, не смогу дать более подробные комментарии про эти события. Но насчет проблемы попадания средств связи к заключенным… Да, это не новый феномен, это реальность. Такое происходит и в других местах, и с этим надо бороться", — сказал передаче министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

В Службе госбезопасности подтвердили, что при расследовании инцидента с "коктейлем Молотова" вскрылись новые обстоятельства, из-за которых из расследования Госполиции выделили новый уголовный процесс, который переняла СГБ.

"Уголовно-процессуальные действия в Даугавгривской тюрьме были проведены в рамках этого уголовного процесса по подозрению […] в организации умышленного причинения вреда чужому имуществу и оказанию помощи РФ против Латвийской Республики в составе группы", — сообщили в спецслужбе.

Госсекретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич о деталях расследования СГБ не знает. Но он сообщил, что заключенным не разрешается иметь мобильные телефоны, чтобы не давать возможности участвовать в новых преступлениях.

"К сожалению, мобильные телефоны используют не только для звонков домой. Мы знаем, что довольно широко распространено телефонное мошенничество и тому подобные вещи. При этом надо понимать, что среди тех, кто попадает в места заключения у некоторых уже есть предрасположенность к такого рода деятельности", — сказал он.

Статистика свидетельствует, что нелегальный оборот мобильных телефонов в местах заключения остается острой проблемой — это признало Управление мест заключения. В 2023-м за весь год в тюрьмах изъяли 1 746 мобильников, за первые три месяца нынешнего года — 452.

"Надо сказать, что тюремная инфраструктура у нас довольно старая, она создавалась, когда мобильных телефонов не было. Часть мест заключения находится в городах, недалеко от многоэтажек. Это все сегодняшние вызовы для системы — дроны и всякие технологии, как доставить что-то через забор", — отмечает Папсуевич.

По данным СГБ, представители спецслужб РФ пользуются платформой, чтобы обращаться к людям напрямую, предлагая за деньги выполнять какие-то задания. Зафиксированы случаи, когда поначалу — в виде объявление или другим способом — в "телеграмовских" группах высказывались неконкретные предложения выполнить за плату какую-то "простую работу".

Министр внутренних дел Рихард Козловскис в разговоре с De facto заявил: "Не совсем так, что совсем нельзя контролировать [происходящее в Telegram], но это довольно сложно".

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