Государственная полиция задержала за сбыт наркотиков организованную преступную группу, организатор которой руководил группой из тюрьмы, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

23 апреля полиция задержала четырех человек - мужчин 1968 и 1976 годов рождения, женщину 1981 года рождения и мужчину 1979 года рождения, который уже находится в месте лишения свободы по другому уголовному делу.

По данным полиции, задержанные занимались сбытом наркотиков и психотропных веществ через платформу Telegram.

Организатор находился в одной из тюрем и координировал деятельность других членов преступной группы, в задачу которых входили хранение, упаковка и размещение наркотиков в тайниках, а также контроль денежного потока.

Проведено девять обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. Изъято около 1,5 килограмма амфетамина, различные предметы для расфасовки наркотика - электронные весы, полиэтиленовые пакеты, уже расфасованный амфетамин, а также автомобиль Volkswagen.

Мужчина 1968 года рождения помещен под арест, к мужчине 1976 года рождения и женщине 1981 года рождения применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Напомним, ранее дело о зажигательной смести, брошенной в Латвийский музей, привело следователей в Даугавгривскую тюрьму в Даугавпилсе.

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