В прошлом году при проверке законности аудиовизуального контента сотрудники Госполиции начали 13 уголовных процессов, с начала нынешнего года — уже 4. Какие тенденции можно наблюдать в предложении нелегального телеконтента жителям Латвии и каков профиль поставщика этих услуг, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Виталий Половинский, а также председатель Национального совета по электронных СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.

Кроме того, по словам Половинского, за первые три месяца этого года было проведено 294 таких проверки, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях и четыре уголовных процесса. Два дела уже переданы для начала уголовного преследования.

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