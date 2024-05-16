В среду Рижский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела против 91-летнего Яниса Кублиньша, обвиняемого в совершении трагического ДТП в декабре прошлого года возле здания Латвийского университета (ЛУ) в Торнякалнсе, пишет Latvijas Avīze.

9 декабря в середине дня мужчина 1932 года рождения, управляя автомобилем Nissan, сбил двух молодых людей. В результате ДТП девушка погибла, а молодой человек с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Несовершеннолетняя девушка в тот день шла на курсы физики в ЛУ. Ей не хватало всего одного шага до тротуара, когда ее сбила не притормозившая на пешеходном переходе машина. Как свидетельствует видео с места происшествия, пожилой водитель в тот момент не смотрел на дорогу, которая была вполне просматриваемой и сухой. Автомобиль протащил сбитую девушку еще 10 метров, пишет газета.

15 мая суд рассматривал уголовное дело на закрытом заседании. Газете удалось выяснить, что Кублиньш не отрицает произошедшую трагедию, но отрицает свою вину, поскольку ничего не помнит.

Ранее в качестве возможной причины аварии называлась невнимательность водителя. В момент ДТП мужчина был трезв, и у него была действующая медицинская справка водителя.

Отец погибшей девушки, православный священник, пришел в суд, но его попросили покинуть зал заседаний. По его словам, обвиняемый не пытался связаться с семьей погибшей, не высказал раскаяния или извинений.

"Мы были не против встречи. Пусть бы он извинился, и мы не возражали бы, если бы он получил самый маленький срок, предусмотренный законом. А теперь пусть будет так, как решит суд. Чисто по-человечески мне его жаль, неважно, есть ли у него совесть или нет. Главное, чтобы он не сел снова за руль и никому больше не угрожал", - цитирует газета слова отца девушки.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 1 июля.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !