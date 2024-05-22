На заседании Рижского окружного суда прокурор потребовал приговорить к четырем годам лишения свободы бывшего председателя правления Latvijas Dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского, обвиняющихся в коррупции.

Обвинение также потребовало приговорить Магониса к частичной конфискации имущества, а Осиновскому запретить участвовать в тендерах государственных и местных органов власти в течение трех лет.

Прокуратура также просит признать найденные при аресте 499 500 евро имуществом, приобретенным преступным путем, и конфисковать эти средства в пользу государства.

Рижский окружной суд продолжит рассмотрение дела 29 и 31 июля, заслушав защитные речи адвокатов, сообщает LETA.

Видземский районный суд ранее оправдал обоих обвиняемых, но прокуратура обжаловала приговор.

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