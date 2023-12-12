В Рижском окружном суде сегодня был признан виновным в разглашении секретной информации бывший депутат Сейма и должностное лицо Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юрис Юрашс, при этом ему вынесено наказание в виде штрафа в размере 20 минимальных зарплат, или 12 400 евро. Об этом сообщает агентство LETA.

Дело рассматривалось на закрытых заседаниях. Решение подлежит обжалованию в кассационном порядке и в настоящее время днем, когда станет доступен полный текст приговора, назначено 28 декабря.

Ранее Верховный суд (ВС) отменил решение Рижского окружного суда и передал дело на новое рассмотрение.

Протест против решения окружного суда подал прокурор Марис Урбанс. Он попросил полностью отменить решение Рижского окружного суда и направить дело на новое рассмотрение.

Ранее суд Видземского предместья Риги также оправдал Юрашса и отметил, что в ходе судебного следствия не подтвердились обстоятельства, указанные в обвинении. Суд не установил, что Юрашс разглашал государственную тайну и нанес ущерб внутренней или внешней безопасности страны.

Суд первой инстанции также не установил, что информация, указанная в докладе Юрашса от 1 октября 2015 года и обнародованная в интервью журналу Ir, была получена при проведении оперативной деятельности и проверена по делу об оперативной разработке.

Суд первой инстанции признал, что Юрашс, предоставивший журналистке информацию о случае коррупции, которая не была получена им в ходе оперативной деятельности, имел право это сделать, причем указанная информация соответствует указанному в законе о государственной тайне, то есть сведения об уровне преступности и ее статистике, случаях коррупции и незаконных действиях должностных лиц не могут быть государственной тайной. Все сомнения по делу были оценены в пользу обвиняемого.

Летом 2016 года Юрашс публично заявил, что ему предложили взятку, чтобы переквалифицировать уголовное дело бывшего главы Latvijas dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского бизнесмена Олега Осиновского с взяточничества на торговлю влиянием, что предполагает более мягкое наказание.

Юрашс утверждал, что еще до публичного заявления он сообщил о попытке подкупа Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и прокуратуре, но реакции не последовало, и тогда он заявил о происходящем через СМИ. Тогда информация прозвучала на Латвийском телевидении и в журнале Ir.

За публичное обнародование этой информации против Юрашса был начат уголовный процесс. Прокурор Айвис Залужинскис пришел к выводу, что оснований для привлечения Юрашса к уголовной ответственности нет и дело должно быть прекращено, однако старший прокурор отдела по расследованию особо важных дел Модрис Адлерс отменил решение Залужинскиса. Дело было возвращено в Службу государственной безопасности.

В январе 2019 года большинство депутатов Сейма поддержало выдачу тогдашнего депутата Юрашса для уголовного преследования.

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