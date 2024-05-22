Попытку контрабанды крупной партии сигарет приселки сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области при содействии таможни.

По данным "Псковской Ленты Новостей", сигареты обнаружили в железнодорожном пункте пропуска "Себеж", куда прибыл грузовой состав, направлявшийся из России в Латвию.

Два тайника с контрабандой были оборудованы в обшивке бункерного пространства над колесной парой.

Всего изъято 5430 пачек сигарет. Товар изъят, по делу начат уголовный процесс.

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