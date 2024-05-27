Авиационный несчастный случай, произошедший 4 мая на Таллиннском шоссе под Адажи, когда небольшой самолет совершил аварийную посадку, возможно, связан с нестабильной работой двигателя, сообщает агентство LETA со ссылкой на Транспортное бюро расследований несчастных случаев и инцидентов (TNGIIB)

В бюро отметили, что сейчас ведется сбор и анализ технической документации самолета, необходимые технические и лабораторные проверки, а также допросы лиц, причастных к происшествию.

Руководитель Отдела расследований авиационных происшествий и инцидентов TNGIIB Вилис Кипурс пояснил, что бюро обнародует заключительный доклад как можно скорее - в течение 12 месяцев со дня происшествия.

Также он отметил, что расследование безопасности авиационных происшествий и инцидентов ни при каких обстоятельствах не связано с установлением вины или наложением ответственности. К тому же, относящаяся к следствию сенситивная информация о безопасности подлежит защите и неразглашению.

В бюро сообщили, что в день происшествия на соответствующем самолете было совершено три полета, которые проходили без происшествий. После предыдущих полетов воздушное судно подготовили и к упомянутому полету, после которого пилот вместе с пассажиром совершил взлет с аэродрома Адажи.

При нахождении на высоте около 500 метров двигатель начал работать нестабильно и вибрировать, в связи с чем пилот принял решение искать подходящее место посадки. Поскольку габариты самолета превышали ширину проезжей полосы Таллиннского шоссе, во время посадки средняя часть левого крыла столкнулась с дорожным знаком. Самолет выехал на встречную полосу шоссе, зацепив концом правого крыла следующий знак, сломав бортовые аэронавигационные огни на конце крыла.

Во время полета на борту воздушного судна находились пилот и пассажир, которые в результате происшествия не пострадали. После остановки самолета на обочине шоссе пилот сообщил о происшествии.

TNGIIB начало расследование, чтобы не допустить повторения подобных происшествий в будущем.

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