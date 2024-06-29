За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 27 человек, что больше, чем в среднем по будням, свидетельствуют обобщенные Государственной полицией данные.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 152 ДТП, в них пострадали 27 человек, один из которых погиб.

Как сообщалось, в пятницу в Тумской волости Тукумского края на Вентспилсском шоссе (A10) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых автомобилей, в котором погиб человек. Согласно последней информации Госполиции, столкнулись два ехавших друг за другом грузовых автомобиля, после чего одно из транспортных средств съехало в кювет, а второй грузовик столкнулся с двигавшемся навстречу грузовым автомобилем, после чего транспортное средство загорелось.

В результате ДТП погиб один из водителей грузовиков - мужчина 1960 года рождения.

По факту случившегося в полиции начат уголовный процесс и выясняются обстоятельства произошедшего.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что на месте происшествия горели два грузовых автомобиля, корм для скота и сухая трава на площади 130 квадратных метров. Из одной машины пожарные-спасатели, используя гидравлические инструменты, освободили человека, у которого констатировали смерть. На месте происшествия также произошла утечка топлива, которая была ликвидирована.

За минувшие сутки в Латвии составлено 475 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 230 в связи с превышением скорости и одно - по факту агрессивного управления транспортным средством.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три уголовных процесса.

Напомним, на этой неделе на Лиепайском шоссе в течение суток произошло три аварии, в результате которых погибли шесть человек, в том числе, двое несовершеннолетних. В связи с тремя трагическими авариями Latvijas Valsts ceļi закажет на конкретном участке Лиепайского шоссе внеочередной аудит безопасности.

Также ждут информации от Госполиции о причинах аварий. По статистике, самая распространенная причина таких ДТП - неосторожный обгон, когда происходит лобовое столкновение автомобилей.

Что об этом говорят специалисты - в статье Три смертельные аварии в радиусе 25 км за сутки, водители - из группы низкого риска. Что об этом думают эксперты?

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