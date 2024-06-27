За 20-летний опыт работы эксперта по безопасности дорожного движения Оскара Ирбитиса он не помнит случая, когда так много кровавых и смертельных аварий случалось в одном и том же месте за такой короткий промежуток времени. За последние двое суток в Блидене Салдусского края на дороге Рига-Лиепая - на 80-м, 90-м и 105-м километрах автодороги A9 -произошло три смертельных ДТП, в которых погибло шесть человек.

Ирбитис побывал на месте аварии во вторник, а в среду, когда лобовое столкновение унесло жизни двух человек, снова поехал в Блидене. Эксперт отметил, что недавно на Лиепайском шоссе произошла еще одна авария, в которой пострадали три человека. Ирбитис руководит проектами, связанными с изучением серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Говоря о связи между трагическими авариями, он отмечает, что единственным, казалось бы, объединяющим их моментом стал маневр обгона

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