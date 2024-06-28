В пятницу на Вентспилсском шоссе, рядом с замком Яунмоку произошла авария с участием трех грузовых автомобилей. Из-за ДТП на месте происшествия блокировано движение.

Latvijas Valsts ceļi призывает водителей использовать для объезда дорогу Тукумс — Лаздас (V1442).

В Госполиции сообщили, что в результате аварии погиб один человек. На месте происшествия работают ответственные службы.

Напомним, на этой неделе на Лиепайском шоссе в течение суток произошло три аварии, в результате которых погибли шесть человек, в том числе, двое несовершеннолетних.

Информация будет обновляться.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!