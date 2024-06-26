Государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) проведет внеочередной аудит безопасности на участках Лиепайского шоссе (А9). Проверка инициирована после трех трагических ДТП, которые произошли на трассе в течение суток: речь идет о 80-м,90-м и 105-м км шоссе.

Аудит безопасности движения проведут специалисты Дирекции безопасности дорожного движения. Во время проверки будут оценены возможности оптимизации движения по данным участкам дороги.

Эксперты также будут опираться на заключения полиции по трем авариям, которые произошли на шоссе с 25 по 26 июня. По статистике чаще всего причиной таких лобовых столкновений является небезопасный маневр обгона.

Как уже сообщалось ранее, в результате трех аварий, которые произошли в Салдусском крае, за неполные сутки погибли шесть человек. Полиция ведет расследование.

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