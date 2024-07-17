Утром 17 июля сотрудники 4-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона задержали в Пурвциемсе 48-летнего мужчину в тот момент, когда он пытался продать запрещенные психотропные препараты подростку 2008 г.р.

По данным пресс-центра Госполиции, задержание провели в 08.05. В момент задержания наркодилер пытался продать подростку особо опасную смесь метонитазена, изотонитазена и протонитозена, называемую на жаргоне наркоманов "шора". Смесь психотропов изъяли и у наркоторговца, и у его клиента.

По данным полиции, задержанный занимался реализацией наркотических и психотропных веществ несовершеннолетним в микрорайоне Пурвциемс, а также в районе Рижского Центрального вокзала.

Fоtо: Valsts policija

Также в полиции сообщили, что задержанный ранее попадал в поле зрения органов правопорядка и был уже судим за преступления, связанные с незаконным оборотом психoтропных и наркотических веществ, а также за различные имущественные преступления.

По делу начат уголовный процесс.

Fоtо: Valsts policija

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