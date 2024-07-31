Во время таможенного досмотра в порту Любек-Травемюнде сотрудники таможенного подразделения Главного таможенного управления в Киле нашли и изъяли в контейнере из Латвии 10,4 млн контрабандных сигарет.

Сигареты были обнаружены в несопровождаемом трейлере, перевезенном на пароме из Латвии в Любек-Травемюнде.

"Согласно накладной, в трейлере должно было находиться 26 поддонов рулонов стекловолокна для Бельгии", — сообщила пресс-секретарь Главного таможенного управления в Киле Габриэле Одер.

"Количество поддонов было правильным, однако они были загружены не рулонами стекловолокна, а сигаретами, не облагаемыми налогом", — пояснила Одер.

По ее словам, таким образом государству в виде неуплаченных налогов мог быть нанесен ущерб в размере 1,8 млн евро. Расследование по делу продолжается.

По данным Федеральной таможенной службы Германии, в данном случае несопровождаемая грузовая перевозка – это перевозка груза в прицепе без тягача. Трейлер-контейнер припаркован у причала порта отправления. Затем его поднимают на судно при помощи портовой компании и снова опускают в пункте назначения.

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