Во время таможенного досмотра прицепа-рефрижератора, прибывшего на пароме из Латвии в порт Любек-Травемюнде (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), сотрудники немецкой таможни обнаружили 10,4 млн контрабандных сигарет.

Таможенники обратили внимание на прицеп-рефрижератор с литовскими номерами, который, согласно регистрации, перевозил скоропортящиеся продукты и был защищен специальным замком, а также фирменной печатью.

Одновременно с этим на стоянке появился грузовой автомобиль с литовскими номерами, который медленно проехал мимо стоянки прицепов и стоящих перед ним таможенников, но затем проехал дальше, проигнорировав требования сотрудников таможни остановиться.

Таможенники направились следом за грузовиком и успели остановить водителя, который заметно нервничал и объяснил, что хочет забрать прицеп.

"Согласно регистрации, скоропортящиеся продукты должны перевозиться из Эстонии во Францию", — сообщила пресс-секретарь главного таможенного управления в Киле Габриэле Одер.

58-летний водитель заявил, что у него есть ключ от прицепа, и поскольку он все больше нервничал, таможенники решили провести тщательную проверку груза.

"Прицеп был загружен исключительно палетами, на которых стояли коробки, завернутые в белую фольгу. В ящиках находились сигареты марки "NZ" с белорусскими акцизными марками - всего 10,4 млн сигарет", - пояснила представитель таможни Киля.

В отношении литовского водителя возбуждено уголовное дело за попытку уклонения от уплаты налогов. По расчетам таможни, ущерб от неуплаченных за сигареты налогов, составляет около 1,8 млн евро.

В таможенной службе ФРГ также пояснили, что в данном случае идет речь о несопровождаемой грузовой перевозке – перевозке груза в прицепе без тягача. Прицеп в таких случаях припаркован у причала порта отправления. Затем его поднимают на судно при содействии портовой компании и снова опускают уже в пункте назначения.

Фото: Zoll.de

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